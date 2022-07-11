الاتحاد الأوروبي يدعو إلى انتقال سلمي للسلطة في سريلانكا .

بروكسل 11 يوليو 2022 ( وال )- دعا الاتحاد الأوروبي إلى انتقال سلمي وديمقراطي ومنظم للسلطة في سريلانكا، مؤكداً أنه يتابع التطورات فيها من كثب.

ونقلت مصادر اعلامية اليوم عن المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ” نبيلة مصرالي ” في بيان ندعو جميع الأطراف إلى التعاون والتركيز على انتقال سلمي وديمقراطي ومنظم للسلطة في سريلانكا .

وأضافت ” مصرالي ” أن جميع قادة الأحزاب في سريلانكا تقع على عاتقهم مسؤولية تمهيد الطريق لحل الأزمة الحالية والعودة إلى الحياة الطبيعية ، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يقيم الخيارات المتاحة لزيادة دعمه لشعب سريلانكا.

وتشهد سريلانكا توترات سياسية منذ شهور بسبب تدهور الاقتصاد الذي أدى إلى نقص الإمدادات في قطاعات النفط والأدوية والأطعمة والمستلزمات المنزلية.

…( وال )….