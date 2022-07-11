ليبيا نيوز

الرئيس التونسي يُؤكد لرئيس المجلس الرئاسي حرصه على العمل سويًا لتعزيز أواصر الأخوة بين البلدين

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 11 يوليو 2022 (وال)- جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد حرصه التام على العمل سويًا من أجل تعزيز أواصر الأخوة بين بلاده والجارة ليبيا، والإرتقاء بها إلى ما فيه خير الشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بعث بها للرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برقية، عبّ فيها الرئيس سعيد عن أخلص تهانيه وأصدق تمنياته والشعب التونسي، لرئيس المجلس الرئاسي بموفور الصحة، وللشعب الليبي بدوام الاستقرار والنماء. (وال)

 

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وكالة الانباء الليبية وال

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