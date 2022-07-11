ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 98 قتيلا

بلوشستان 11 يوليو 2022 (وال)- ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة المستمرة في باكستان منذ أيام إلى 98 قتيلا.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية في بيان اليوم أن (15) شخصًا لقوا مصرعهم خلال الـ(24) ساعة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا.

وأضافت أن فرق الإغاثة وقوات الجيش والدفاع المدني تُواصل أعمال الإغاثة ومساعدة المنكوبين بالفيضانات في إقليم بلوشستان وباقي المدن المتضررة. (وال)

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