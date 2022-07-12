ليبيا نيوز

بليحق : النقطة الوحيدة محل خلاف مع المجلس الأعلى للدولة في المسودة الدستورية هي شروط الترشح لانتخابات الرئاسية .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طبرق 11 يوليو 2022 (وال)- قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن النقطة الوحيدة محل خلاف مع المجلس الأعلى للدولة في المسودة الدستورية هي شروط الترشح لانتخابات الرئاسية.
وأوضح بليحق في مداخلة تلفزيونية أنه بعد التوافق مع المجلس الأعلى للدولة سيكون الحل في إجراء استفتاء على الدستور لدورة واحدة وإفساح المجال للجميع للمشاركة.

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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