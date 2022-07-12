بليحق : النقطة الوحيدة محل خلاف مع المجلس الأعلى للدولة في المسودة الدستورية هي شروط الترشح لانتخابات الرئاسية .

طبرق 11 يوليو 2022 (وال)- قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن النقطة الوحيدة محل خلاف مع المجلس الأعلى للدولة في المسودة الدستورية هي شروط الترشح لانتخابات الرئاسية.وأوضح بليحق في مداخلة تلفزيونية أنه بعد التوافق مع المجلس الأعلى للدولة سيكون الحل في إجراء استفتاء على الدستور لدورة واحدة وإفساح المجال للجميع للمشاركة.

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