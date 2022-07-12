مقتل ( 7 ) أشخاص وأُصيب اثنان آخران في انفجار بشمال البلاد في التوغو .

سافانا (توغو) 11 يوليو 2022 (وال)- قال جيش توجو، في بيان صدر في وقت متأخر، الأحد ، إن 7 أشخاص قُتلوا وأُصيب اثنان آخران في انفجار بشمال البلاد .
وقال مصدر طبي بمستشفى في دابونج بالمنطقة إن أعمار جميع الضحايا تتراوح بين 14 و18 عاما، .
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشبان القتلى كانوا في طريق عودتهم إلى بيوتهم ليلا من احتفالات بعيد الأضحى عندما قُتلوا، .
وقال مصدر طبي بمستشفى في دابونج بالمنطقة إن أعمار جميع الضحايا تتراوح بين 14 و18 عاما، .
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشبان القتلى كانوا في طريق عودتهم إلى بيوتهم ليلا من احتفالات بعيد الأضحى عندما قُتلوا، .
وال..
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