ليبيا نيوز

مقتل ( 7 ) أشخاص وأُصيب اثنان آخران في انفجار بشمال البلاد في التوغو .

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سافانا (توغو) 11 يوليو 2022 (وال)- قال جيش توجو، في بيان صدر في وقت متأخر، الأحد ، إن 7 أشخاص قُتلوا وأُصيب اثنان آخران في انفجار بشمال البلاد .
وقال مصدر طبي بمستشفى في دابونج بالمنطقة إن أعمار جميع الضحايا تتراوح بين 14 و18 عاما، .
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشبان القتلى كانوا في طريق عودتهم إلى بيوتهم ليلا من احتفالات بعيد الأضحى عندما قُتلوا، .

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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