مقتل ( 7 ) أشخاص وأُصيب اثنان آخران في انفجار بشمال البلاد في التوغو .

سافانا (توغو) 11 يوليو 2022 (وال)- قال جيش توجو، في بيان صدر في وقت متأخر، الأحد ، إن 7 أشخاص قُتلوا وأُصيب اثنان آخران في انفجار بشمال البلاد .وقال مصدر طبي بمستشفى في دابونج بالمنطقة إن أعمار جميع الضحايا تتراوح بين 14 و18 عاما، .وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشبان القتلى كانوا في طريق عودتهم إلى بيوتهم ليلا من احتفالات بعيد الأضحى عندما قُتلوا، .

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