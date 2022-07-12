انخفاض أسعار النفط في ظل المخاوف بسبب زيادة الإصابات بكورونا في الصين.

سنغافورة 12 يوليو 2022 (وال) – تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام في الصين، حيث تم تسجيل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وانخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.71% إلى 105.27 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.84% إلى 102.17 دولار للبرميل.

وتسجل السلطات الصينية زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، وفي الوقت ذاته تتخذ تدابير للحد من انتشار العدوى.

ويخشى المشاركون في سوق الطاقة أن يؤدي تفشي فيروس كورونا الجديد إلى انخفاض الطلب على الوقود في أكبر مستورد للهيدروكربونات في العالم، أي الصين.

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