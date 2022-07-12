ليبيا تتحصل على المركز الأول في مسابقة الإبتكار (المستوي المتقدم) بمصر

طرابلس 12 يوليو 2022 ( وال )- تحصلت ليبيا على المركز الأول من بين ( 12 ) دولة عربية في مسابقة الإبتكار (المستوي المتقدم) وذلك خلال فعّاليات البطولة العربية المفتوحة الثالثة عشر للروبوت 2022 المقامة بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وتكون فريق كلية التقنية الكهربائية والمكانيكية بنغازي الفائز بالمسابقة من خريج الكلية مهندس خالد سالم الورفلي، والطالب بالفصل الأخير بالكلية معاذ حسين احبارة، تحت إشراف الأساتذة فتحية الزوي، وعبدالفتاح بوشناف، ونائلة المنقوش؛ اعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وجاء فوز كلية التقنية الكهربائية والمكانيكية بنغازي؛ المشاركة ضمن فريق مؤسسة فاب لاب ليبيا خلال المسابقة التي نظمت خلال الفترة من 1 إلى 4 يوليو الحالي، ضمن منافسات قوية في هذه البطولة العلمية مع فرق من ( 12 ) دولة عربية.

وهنأت كلية التقنية الفائزين في هذه المسابقة العلمية الذين رفعوا اسم ليبيا عاليًا في هذه البطولة، كما هنأت مؤسسة فاب لاب بهذا التميز والإنجاز الكبير وعلى رأسهم المتميزة الأستاذة فتحية الزوي. (وال)

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