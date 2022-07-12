الحكومة الأيرلندية تُواجه اقتراعًا على الثقة في البرلمان

دبلن في 12 يوليو 2022 (وال)- تترقب الحكومة الأيرلندية خوض اقتراع للتصويت على الثقة اليوم الثلاثاء، وسط مطالبات لحزب المعارضة الرئيسي (شين فين) لإجراء انتخابات عامة مبكرة.

وتواجه الحكومة في دبلن التصويت وهي على ثقة من أن لديها الأصوات اللازمة للفوز في التصويت المسائي في دايل “مجلس النواب في البرلمان الأيرلندي”؛ طبقًا لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”.

ويأتي ذلك بعد أن تقدم حزب “شين فين”؛ باقتراح حجب الثقة إثر خسارة ائتلاف فيانا فيل وفاين جايل وحزب الخضر أغلبيته البرلمانية الأسبوع الماضي.

وفي وقت لاحق، طرحت الحكومة اقتراحا بالثقة في نفسها في “دايل” ردا على اقتراح حزب المعارضة؛ الأمر الذي يرجح خطوة إجراء النقاش والتصويت على اقتراح الثقة الذي تقدمت به الحكومة. (وال)

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