الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية لأوكرانيا بمليار يورو .

بروكسل 12 يوليو 2022 ( وال )-وافق مجلس الاتحاد الأوروبي ، المنعقد بصيغة (Ecofin) في بروكسل ، على صرف مبلغ مليار يورو كمساعدات مالية لأوكرانيا ، التي تشهد حالة حرب مع روسيا .

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية أن المساعدة تمثل جزءاً من حزمة مساعدات مالية استثنائية شاملة جديدة .

وذكر المسؤول الأوروبي أن أوكرانيا في حالة حرب وفي حاجة ماسة إلى أموال على المدى القصير” ، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي جاهز للمساعدة”.

واقترحت المفوضية خطة لقروض طويلة الأجل ومعدلات تفضيلية لما مجموعه 9 مليارات يورو خلال عام 2022 .

…( وال )…