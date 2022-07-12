ليبيا نيوز

الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية لأوكرانيا بمليار يورو .

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 بروكسل 12 يوليو 2022 ( وال )-وافق مجلس الاتحاد الأوروبي ، المنعقد بصيغة (Ecofin) في بروكسل ، على صرف مبلغ مليار يورو كمساعدات مالية لأوكرانيا ، التي تشهد حالة حرب مع روسيا   .

   ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية أن المساعدة تمثل جزءاً من حزمة مساعدات مالية استثنائية شاملة جديدة   .

     وذكر المسؤول الأوروبي أن أوكرانيا في حالة حرب وفي حاجة ماسة إلى أموال على المدى القصير” ، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي جاهز للمساعدة”.

     واقترحت المفوضية خطة لقروض طويلة الأجل ومعدلات تفضيلية لما مجموعه 9 مليارات يورو خلال عام 2022  .

     …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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