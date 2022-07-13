الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب تناقش نشاط الشركة وسبل معالجة المختنقات الإدارية والقانونية.

مصراته 12 يوليو 2022 م ( وال ) – عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب اجتماعها العادي الأول للعام 2022م اليوم الثلاثاء بحضور رئيس مجلس ادارة الجمعية رئيس حكومة الوحدة الوطنية ولجنة إدارة الشركة، والمراقب – ديوان المحاسبة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة نشاط الشركة للعام 2021م ومؤشرات الأداء للربع الأول من العام الجاري، إلى جانب التصديق على الموازنة التقديرية للعام 2022م، ومتابعة التصديق على الميزانيات العمومية، والحسابات الختامية عن السنوات غير المنجزة، والذي يتطلب التنسيق مع ديوان المحاسبة بخصوصه.

كما تم اعتماد النظام الأساسي للشركة، وهيكلة رأس مال الشركة الليبية للحديد والصلب.

و أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ( عبد الحميد الدبيبة ) رئيس الجمعية العمومية للشركة أن عدم انتظام الجمعية في الانعقاد ساهم سلبا في متابعة أداء الشركة ومساعدتها قانونيا وإداريا في تنظيم عملها، والرفع من أدائها.

وأوضح أن اجتماع الجمعية العمومية اليوم يأتي لمعالجة كل المختنقات الإدارية والقانونية التي لم تُنجز خلال السنوات الماضية، وتحتاج لقرارات من الجمعية العمومية.