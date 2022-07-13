وحدة فرق الانقاذ البحري مصراته تحذر من التيار البحري الساحب لمرتدي الشواطي البحرية.

مصراته 12 يوليو 2022 م ( وال ) – نشرت وحدة فرق الانقاذ البحري مصراته الجزيرة تحذيرات عن التيار البحري الساحب لمرتدي الشواطي البحرية خلال أيام الصيف ويسمى أيضاً بالتيار الجارف أو التيار المرتد الذي يتسبب سنويا في غرق العشرات من الشباب ومن أحباء البحر خلال الصيف.

وأوضحت النشرة التوعوية لوحدة الانقاذ البحري أنه للأسف الكثير من حالات الغرق في البحر سببها يرجع إلى هذا التيار الخطير وهو عبارة عن تيار مائي لا يسحبك إلى الأسفل بل يدفعك من الشاطيء إلى داخل البحر مسافة قد تصل إلى ( 300 ) متر في الحالات القوية.

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ويتكون التيار الساحب بسبب أمواج البحر حتى وإن كانت خفيفة ، أما في حالة البحر الهادئ فهو غير موجود وكلما زاد ارتفاع الموج كلما ازدادت سرعة التيار الساحب ، وتزداد سرعة التيار وهناك اختلاف في طبيعة قاع الشاطئ وشكله.

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ويمكنك التغلب على التيار الساحب إذا كان خفيفاً أو معتدلاً ، أما في حالة التيار القوي فهو سيتغلب عليك.

كيف تتعرف على مكان التيار ؟؟

يظهر لون التيار أدكن من المياه المجاورة نتيجة تحرك رمال القاع والأعشاب الميتة ، كما تختفي الأمواج في منطقة التيار تماماً ، كذلك ستلاحظ تحرك زبد البحر ( رغوة البحر ) مع التيار.

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إذا وجدت نفسك في هذا التيار كيف تتصرف ؟؟

يجب عليك عدم الخوف والهلع لأنك سترتبك ، وهو السبب الأساسي لحالات الغرق.

لا تقاوم التيار وتسبح ضده لأنك ستفقد قواك تدريجياً وتنهار وقد تصاب بتشنجات عضلية.

أستلقي على ظهرك وتمالك نفسك لأن التيار سيحملك وفي النهاية سيضعف.

عندما تشعر بضعف التيار يمكنك الآن أن تسبح بضعة أمتار مبتعداً عن التيار وبشكل موازي للشاطيء ، و أن تسبح مع هذا التيار وليس ضده ، يمكنك تحديد اتجاه هذا التيار عن طريق مراقبة أتجاه حركة الموج.

وال