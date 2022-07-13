بعد ارتفاع مؤشر الإصابة بكورونا ،، مركز مكافحة الأمراض يدعو المواطنين إلى سرعة التطعيم ضد الفيروس.

طرابلس 12 يوليو 2022م (وال) ـ جدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدعوة لكل المواطنين والمقيمين إلى سرعة وضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا واستكمال جميع الجرعات بعد أن لاحظ ارتفاع مؤشر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المركز في بيان عبر صفحته على فيسبوك اليوم الثلاثاء إن عدد الحالات الموجبة التي سجلت هذا الأسبوع بلغ حوالي ضعف الأسبوع الماضي.

وأوضح المركز أن اللقاح هو الحل الوحيد لحماية المواطنين وأهاليهم من خطر الإصابة، ويحافظ على البلاد من دخولها في الموجة الخامسة من الجائحة الذي تشهدها أغلب دول العالم.

كما ذكّر المركز المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازيّة من غسل اليدين ولبس الكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.