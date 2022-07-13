مصلحة الأحوال المدنية بنغازي تنفي وجود 380 ألف حالة تزوير .

بنغازي 12 يوليو 2022م ( وال ) – نفت مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، صحة ما تردد عن ضبط وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة ” فرج اقعيم ” 380 ألف حالة تزوير في السجل المدني بنغازي.

وقالت المصلحة في بيان لها إن عددا من الصفحات المشبوهة والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر معلومات خاطئة وافتراء عن وجود تزوير في السجل المدني الهدف منها نشر الفتنة والفوضى وتأجيج للراي العام.

وحذرت إدارة الفرع بالمصلحة هذه الصفحات داعية الجميع إلى الصدق في نقل الاخبار وعدم الافتراء والكذب ونشر الاخبار المغلوطة والكاذبة .

وأكدت المصلحة في بيانها بأنها ستقوم باحالة ما تم نشره عبر الصفحات الوهمية واحالتها الي القضاء وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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