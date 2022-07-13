ليبيا نيوز

بلدية غريان تشرع في تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية.

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

غريان 12 يوليو 2022 (وال) ـ شرع المجلس البلدي غريان صيانة وتركيب أعمدة الإنارة في عدة مواقع بمركز المدينة.

وبدأت اليوم الثلاثاء شركة غريان للتنمية والاستثمار المساهمة المنفذة للمشروع في الأعمال المبدئية لصيانة وتركيب أعمدة الإنارة تمهيدًا لتركيب ألواح الطاقة الشمسية لعدد من الشوارع بمدينة غريان بإجمالي 200 كاشف يعمل بالطاقة الشمسية وبجودة عالية بهدف الانتقال التدريجي للاعتماد على الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع.

ومن المنتظر أن تبدأ خلال الأيام القادمة حملة صيانة وتركيب أعمدة وكواشف، تشمل جميع خطوط الإنارة ببلدية غريان وضواحيها بالمشاركة مع ادارة التوزيع بالشركة العامة للكهرباء غريان.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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