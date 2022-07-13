تطورات الازمة الليبية على طاولة مباحثات إيطالية ألمانية ببرلين .

طرابلس 13 يوليو 2022م ( وال ) – بحث المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية إلى ليبيا، ” نيكولا أورلاندو” مع نظيره الألماني، كريستيان بوك في العاصمة برلين أمس لثلاثاء، تطورات الازمة الليبية .

ونشر المبعوث الإيطالي عبر حسابه على «تويتر» عقب اللقاء تغريده قال فيها ” اتفقنا على أولوية استئناف العملية السياسية في ليبيا، والانتخابات، ورفع الحصار النفطي، والحكومة الموحدة لتقديم الخدمات الأساسية بشكل عاجل إلى الليبيين».

وأضاف أورلاندو أن «إيطاليا وألمانيا ستعملان مع شركاء دوليين للحفاظ على سيادة واستقرار ووحدة ليبيا».

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