ليبيا نيوز

تطورات الازمة الليبية على طاولة مباحثات إيطالية ألمانية ببرلين .

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس   13 يوليو 2022م ( وال ) –     بحث المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية إلى ليبيا، ” نيكولا أورلاندو”  مع نظيره الألماني، كريستيان بوك في العاصمة برلين أمس لثلاثاء، تطورات الازمة الليبية  .

    ونشر المبعوث الإيطالي عبر حسابه على «تويتر» عقب اللقاء تغريده قال فيها  ”  اتفقنا  على أولوية استئناف العملية السياسية في ليبيا، والانتخابات، ورفع الحصار النفطي، والحكومة الموحدة لتقديم الخدمات الأساسية بشكل عاجل إلى الليبيين».

وأضاف أورلاندو أن «إيطاليا وألمانيا ستعملان مع شركاء دوليين للحفاظ على سيادة واستقرار ووحدة ليبيا».

….( وال ) ….

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك