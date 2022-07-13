أسعار نفط برنت دون 100 دولار وسط مخاوف كورونا والركود.

سنغافورة 13 يوليو 2022 (وال) – فتحت أسعار النفط الخام في تعاملات اليوم الأربعاء ، دون 100 دولار بالنسبة لبرميل برنت، وسط مخاوف متنامية من اتساع رقعة تفشي فيروس كورونا في الأسواق الرئيسة، ومخاوف من حدوث ركود عالمي.

وارتفعت حدة الإصابات بفيروس كورونا في الصين، وسجلت الأربعاء أكثر من 57 إصابة في البر الصيني غير معروفة مصدر العدوى، وسط مخاوف من عودة غلق جزئي لمدن كبرى في البلاد.

وتعتبر الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 10 ملايين برميل يوميا، فيما يعني غلق مدن رئيسة أن الطلب على الخام سيتراجع.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.27 بالمئة أو 27 سنتا إلى 99.17 دولارا للبرميل.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس بنسبة 0.19 بالمئة أو 18 سنتا إلى 96.65 دولارا للبرميل.

وتزداد حدة المخاوف العالمية من الدخول في حالة ركود، بسبب التضخم المرتفع وأسعار الفائدة الآخذة بالصعود، في محاولة من البنوك المركزية لوقف ارتفاع أسعار المستهلك.

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