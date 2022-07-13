مصر ترفع أسعار الوقود بأنواعه في السوق المحلية.

القاهرة 13 يوليو 2022 (وال) – رفعت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، أسعار مشتقات الوقود المباع في السوق المحلية للفترة بين يوليو حتى سبتمبر 2022، وسط زيادات على أسعار النفط عالميا.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر ، تنفيذ زيادة على أسعار الوقود بمقدار 50 قرشا للتر الواحد، باستثناء البنزين 95 الذي تم رفعه بمقدار 100 قرش.

ووفق الأسعار الجديدة، صعد سعر لتر البنزين 80 من 7.5 جنيهات إلى 8 جنيهات، اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى اجتماع اللجنة في سبتمبر المقبل.

كما صعد سعر لتر البنزين 90 من 8.75 جنيهات إلى 9.25 جنيهات، وسعر لتر البنزين 95 من 9.75 جنيهات إلى 10.75 جنيهات.

بينما قررت اللجنة تنفيذ زيادة على أسعار السولار من 6.75 جنيهات إلى 7.25 جنيهات.

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