ليبيا نيوز

الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا لنقل البيانات.

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بكين 13 يوليو 2022 (وال) – أطلقت الصين اليوم قمرًا صناعيًا جديدًا لنقل البيانات إلى المدار من مركز “شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية” في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب البلاد.

   وذكرت وكالة “شينخوا” الصينية أن القمر الصناعي “تيانليان II-03 “جرى اطلاقه بواسطة صاروخ حامل من طراز “لونغ مارش 3بي”، ويعد “تيانليان II-03 “الجيل الثاني من الأقمار الصناعية الصينية لنقل بيانات في المدار المتزامن مع الأرض.

    ويوفر القمر الصناعي خدمات نقل البيانات والقياس عن بعد والتتبع والقيادة للمركبات الفضائية المأهولة، ويدعم خدمات القيادة اللازمة لإطلاق المركبات الفضائية.

.. ( وال ) ..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك