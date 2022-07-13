الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا لنقل البيانات.

بكين 13 يوليو 2022 (وال) – أطلقت الصين اليوم قمرًا صناعيًا جديدًا لنقل البيانات إلى المدار من مركز “شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية” في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب البلاد.

وذكرت وكالة “شينخوا” الصينية أن القمر الصناعي “تيانليان II-03 “جرى اطلاقه بواسطة صاروخ حامل من طراز “لونغ مارش 3بي”، ويعد “تيانليان II-03 “الجيل الثاني من الأقمار الصناعية الصينية لنقل بيانات في المدار المتزامن مع الأرض.

ويوفر القمر الصناعي خدمات نقل البيانات والقياس عن بعد والتتبع والقيادة للمركبات الفضائية المأهولة، ويدعم خدمات القيادة اللازمة لإطلاق المركبات الفضائية.

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