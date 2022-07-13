"أرباب العمل" في فرنسا وإيطاليا يطالبون بتهيئة الرأي العام بشأن ارتفاع الأسعار بسبب وقف الغاز الروسي.

باريس 13 يوليو 2022م ( وال ) – دعا رؤساء منظمات أرباب العمل الفرنسية Medef والإيطالية Confindustria الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى إعداد الرأي العام حول رفع الأسعار.

وطالب رؤساء المنظمات خلال مؤتمر صحافي في باريس ماكرون و دراغي بـ”الإعلان عن إجراءات غير شعبية” لإعداد الرأي العام حول “قطع كامل” للغاز الروسي وارتفاع الأسعار الذي قد ينتج عن ذلك.

رئيس أرباب العمل الفرنسية “Medef ” جوفروا رو دو بيزيو صرح قائلًا “من الواضح أن لن يكون لدينا غاز روسي بحلول نهاية العام، إما بإرادتنا أو بإرادة الروس”.

وتابع “سيتعين علينا زيادة أسعار الطاقة للمستهلكين”، داعيًا الحكومة الفرنسية إلى “إعلان إجراءات غير شعبية” في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، طالب كارلو بونومي رئيس أرباب العمل الإيطالية Confindustria بـ”اتخاذ خيارات صعبة … يمكننا تصور قطع كامل لإمدادات الغاز الروسي، لذلك يجب أن نردّ بسرعة”، وقال “الردود ليست سهلة لأن المشاكل ليست سهلة”.

ولفت بونومي إلى أن أحد الحلول الممكنة يكمن في “تحقيق جهود إضافية في العالم الصناعي” وتطلع الاتحاد الأوروبي “نحو البحر الأبيض المتوسط” للحصول على إمدادات الغاز، بالرغم “المنافسة من تركيا” في المنطقة و”حضور الصين”.

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