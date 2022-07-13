ليبيا نيوز

نورلاند ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يناقشان دور الاتحاد في دعم المصالحة والأمن في ليبيا

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

أديس آبابا 13 يوليو 2022 (وال)- اجتمع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في أديس أبابا، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.
ووفقا لتغريدة نشرتها السفارة عبر حسابها بموقع “تويتر” فإن الاجتماع ناقش دور الاتحاد الأفريقي المهم في دعم المصالحة والأمن والاستقرار في ليبيا، بما يعود بالنفع على الأمن الإقليمي لأعضاء الاتحاد الأفريقي وسائر الدول خارج إفريقيا.
كما بحث الجانبان الجهود المبذولة لتحديد ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يكون فعالًا ومؤثرًا ويمكنه الاستمرار في تيسير التقدم المحرز خلال عُهدة ستيفاني ويليامز. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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