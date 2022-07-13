مجلس الأمن يُصوّت بالإجماع على تجديد مهمة لجنة الخبراء الدوليين في ليبيا

نيويورك 13 يوليو 2022 (وال)- صوّت مجلس الأمن خلال جلسته اليوم الأربعاء، بالإجماع على تجديد مهمة لجنة الخبراء الدوليين في ليبيا.

كما أعلن المجلس أنه سيعقد جلستَين علنيَّتين بشأن ليبيا، أولاهما في 25 يوليو الجاري، لتقديم إحاطة البعثة الأممية، وثانيهما يوم 28 يوليو.

ويأتي إعلان مجلس الأمن عن عقد جلستَين علنيَّتين بشأن ليبيا، مع قرب انتهاء ولاية البعثة الأممية وولاية عملية “إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة في نهاية يوليو الجاري. (وال)

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