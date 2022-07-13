السفير " نورلاند" ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي " فكي" يبحثان دعم المصالحة وتحديد رئيس جديد للبعثة الأممية في ليبيا

طرابلس 13 يوليو 2022 م ( وال ) – بحث المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا دعم الاتحاد الأفريقي للمصالحة والأمن والاستقرار، وتحديد ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وعقب اللقاء قال ” نورلاند” في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر» «تشرفت بالاجتماع في أديس أبابا مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، لمناقشة دور الاتحاد الأفريقي المهم في دعم المصالحة والأمن والاستقرار في ليبيا بما يعود بالنفع على الأمن الإقليمي لأعضاء الاتحاد الأفريقي وسائر الدول خارج أفريقيا” .

وأضاف السفير ” نورلاند ، في تغريدة ثانية ناقشنا «أيضًا الجهود المبذولة لتحديد ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يكون فعالًا ومؤثرًا ويمكنه الاستمرار في تيسير التقدم المحرز خلال عُهدة ستيفاني وليامز».

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