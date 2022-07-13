في تقريرا له : جهاز المباحث الجنائية يتمكن خلال الشهر الماضي من ضبط واحضار عدد من المتهمين في عدة جرائم جنائية .

طرابلس 13 يوليو 2022 (وال) – تمكن أعضاء إدارة التحري والاستدلالات الجنائية التابعة لجهاز المباحث الجنائية خلال شهر يونيو الماضي من ضبط واحضار عدد من المتهمين الفارين من العدالة بعد تورطهم في جرائم جنائية منها القتل العمد والسرقة بالإكراه والخطف والنصب والاحتيال واستعمال وثائق مزورة.

ونقلت وزارة الداخلية عن جهاز المباحث الجنائية أنه وفقا للتقرير الصادر عن الإدارة بالخصوص فإن ثمانية من إجمالي المقبوض عليهم تورطوا في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، فيما كان أربعة منهم مطلوبين على ذمة قضايا خطف والتهديد والتشهير.

وبين التقرير أن عدد ستة أخرين منهم متهمين في قضايا مختلفة منها السرقة بالإكراه، والشروع في القتل والإيذاء الجسيم و النصب والاحتيال، بينما أثنين من المقبوض عليهم كانا متهمان في قضية استخدام وثائق مزورة.

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