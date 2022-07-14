منتخبنا الوطني للشباب يتوجه إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العرب .

طرابلس 13 يوليو 2022 ( وال ) – من المقرر أن تغادر بعثة منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت سن 20 عامًا اليوم الاربعاء إلى السعودية للمشاركة في منافسات بطولة كأس العرب.

وكان المنتخب قد حصل على راحة قصيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك قبل أن يعود للتدريبات منذ يومين .

وذكرت مصادر اعلامية رياضية أن منتخب الشباب تحت 20 عامًا كان قد استعد جيدًا للبطولة العربية بعدة مباريات ودية حيث فاز أمام منتخب الجبل الأخضر، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ، وفاز وديًا ، على منتخب الاتحاد الفرعي خليج سرت، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ضمن استعدادات الفرسان لقادم الاستحقاقات.

يشار إلى أن المدرب الوطني ” عياد القاضي ” استدعى حارس مرمى أواسط نادي الأخضر “محمد بدر”، للالتحاق بالمنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنة، للمشاركة بالبطولة العربية التي ستقام بالمملكة العربية السعودية.

ووضعت القرعة المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عامًا، ضمن المستوى الثالث، إلى جانب منتخبات موريتانيا، الصومال، جيبوتي واليمن.

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