مسؤول أوروبي يتوقع للقارة الاوروبية شتاء قارسا هو الأصعب منذ 60 عاما .

بوخارست 13 يوليو 2022 ( وال )- توقع نائب رئيس وزراء رومانيا ” كليمان هونور ” أن تواجه أوروبا هذا العام شتاء قاسيا ، هو الأصعب منذ 60 عاما بسبب مساعي التخلي عن الغاز الروسي ، في ظل العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا ، وقال إن أوروبا ستضطر إلى “دفع الثمن” لفرضها عقوبات على روسيا.

وأشار ” هونور ” في حديث تلفزيوني ، إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد ما يشير إلى أن الصراع في أوكرانيا سينتهي قريبا ، بل على العكس سيستمر لفترة أطول مما توقعه الكثيرون .

وقال سيكون شتاء قاسيا ، ربما يكون أقسى شتاء خلال 40-50-60 عاما الماضية، للأسف، هذا بالنسبة لأوروبا بأكملها”.

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