وكيل وزارة الداخلية يتابع مع مدير أمن مزدة الاوضاع الامنية داخل البلدية .

طرابلس 13يوليو 2022م ( وال )- تابع وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء “بشير الامين” اليوم الاربعاء مع مدير امن مزدة عميد ” ناصر الزناد ” الاوضاع الامنية داخل البلدية .

وذكرت مصادر وزارة الداخلية أن الاجتماع أستعرض الاوضاع الامنية داخل بلدية مزدة ومتابعة سير العمل الامني في حفظ الامن والوقوف على الصعوبات التي تواجه عمل المديرية ووضع الحلول التي من شأنها ان تساهم في انجاح سير العملية الأمنية داخل البلدية .

وأضافت المصادر أن الوكيل استمع لشروح وملاحظات وافية من قبل مدير الامن حول الاعمال المنجزة من قبل كافة مكونات المديرية والتعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الامنية العاملة بالمنطقة.

وأكد الوكيل خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس على أن من اهم اولويات الوزارة هو ان يشعر المواطنين بالطمأنينة وتقديم أفضل الخدمات لهم . …( وال )…