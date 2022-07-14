محكمة في طوكيو تحكم على 4 مسؤولين حادث فوكاشيما دفع تعويض قيمته 100 مليار.

طوكيو 13 يوليو 2022 (وال) – غرّمت محكمة في طوكيو اليوم الأربعاء، 4 مسؤولين سابقين في شركة الكهرباء «تيبكو» بدفع تعويض غير مسبوق بلغت قيمته نحو 100 مليار يورو، لفشلهم في تفادي وقوع حادث محطة فوكوشيما للطاقة النووية في 2011.

ويأتي هذا القرار تتويجاً للإجراءات القضائية التي أطلقها المساهمون في «تيبكو»، المجموعة المشغلة لمحطة الطاقة في فوكوشيما-دايتشي، في 2012، وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها تحميل مديرين سابقين في الشركة مسؤولية الكارثة التي حدثت بعد تسونامي هائل.

ورفع المدعون لافتات كتب عليها «الإقرار بالمسؤولية» و«فاز المساهمون» عند مغادرتهم المحكمة.

وكشف المدعون في بيان عن إجمالي مبلغ التعويضات الذي أمرت به المحكمة، والبالغ 13.3 تريليون ين، أي ما يعادل نحو 97 مليار يورو، وهو تعويض غير مسبوق لدعوى مدنية في اليابان، بحسب محامي الادعاء.

وقال محامي المساهمين هيرويوكي كاواي، في مؤتمر صحفي: «ندرك أن هذا المبلغ يتجاوز قدرتهم على الدفع».