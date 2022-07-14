(وال) تتابع حركة السفن بميناء بنغازي البحري.

بنغازي 13 يوليو 2022 م (وال) – أفاد رئيس مكتب الخدمات البحرية بالشركة الليبية للموانئ ” سمير فرج النبال ” وكالة الانباء الليبية بحركة السفن بميناء بنغازي البحري .

وحسب تصريح ” النبال ” لـ (وال) فقد دخلت السفينة ( C M ازورت F ) القادمة من إيطاليا والخاصة بالوكيل الملاحي ” ميدينتا ” وتحمل على متنها ( 212 ) حاوية دون ذكر محتوياتها .

كما دخلت الناقلة ( سيلو دي ساليرانو) القادمة من مالطا للوكيل الملاحي البدر والمحملة بــ ( 23920 ) طن من وقود الديزل ، وكذلك الناقلة ( ليبرا ) القادمة من مالطا للوكيل الملاحي البدر وتحمل ( 32309 ) طن وقود البنزين .

وأوضح أنه سترسوا اليوم الأربعاء عدد من السفن وهي (السفينة – اوليجا F – القادمة من تركيا وتحمل على متنها (93) حاوية للوكيل الملاحي ميدينتا – والسفينة ” T L G استروا ” قادمة من كوريا محملة بــ ( 1807 ) سيارات للوكيل الملاحي ميار ليبيا ، كما سترسو السفينة بافيليا القادمة من تركيا للوكيل الملاحي الدليل وعلى متنها 65حاوية .

ومن المتوقع أن تدخل الجمعة السفينة ( داينمك M ) القادمة من اوكرانيا محملة بــ ( 5500 ) طن شعير و( 22000 ) طن من القمح للوكيل الملاحي الربان العالمية.

(وال)