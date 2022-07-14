النائب بالمجلس الرئاسي ( اللافي) يلتقي عدد من أعضاء لجنة الستين .

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
الحالة الجوية السائدة والمتوقعة بإذن الله تعالى #المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
عاجل / صنع الله : الدبيبة كلف بن قدارة رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط لإرضاء الإمارات ولضمان البقاء في رئاسة الحكومة .
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الخ
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
(وال) تتابع حركة السفن بميناء بنغازي البحري.
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
أضف تعليقـك