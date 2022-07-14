السعودية تُعلن البدء في تقديم طلبات تأشيرات العُمرة للعام الهجري الجديد.

مكة المكرمة 14 يوليو 2022 (وال) – أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية البدء في استقبال طلبات إصدار التأشيرات لتأدية مناسك العُمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف للقادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم، اعتبارا من اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن الوزارة أن بدء العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة يبدأ في غرة شهر محرم العام القادم 1444هـ، الموافق 30 يوليو الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن إصدار التصاريح للمعتمرين من داخل المملكة من خلال تطبيق “اعتمرنا”، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين، ضمن إجراءات سهلة تضمن أداء مناسك العمرة بطمأنينة ويسر.

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