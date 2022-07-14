ليبيا نيوز

مركز مكافحة الامراض يدعو إلى آخذ الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا .

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 14 يوليو 2022 م ( وال ) – دعا المركز الوطني لمكافحة الامراض مع دخول العطلة الصيفية وتوجه أغلب العائلات للمصائف وأماكن الترفيه إلى آخذ الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا .

وشدد المركز على التأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية وأهمها ( المحافظة على لبس الكمامة بما فيهم الأطفال في الأماكن المغلقة المزدحمة ، والمحافظة على غسل اليدين وتعقيمهم باستمرار ، وتجنب الاختلاط لتجنب عدوى فيروس كورونا .

ولفت المركز الوطني لمكافحة الامراض المواطنين إلى أنه في حالة ظهور أي أعراض عليهم أو على أطفالهم المبادرة بالذهاب إلى المراكز الصحية والمستشفيات .

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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