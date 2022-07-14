مركز مكافحة الامراض يدعو إلى آخذ الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا .

طرابلس 14 يوليو 2022 م ( وال ) – دعا المركز الوطني لمكافحة الامراض مع دخول العطلة الصيفية وتوجه أغلب العائلات للمصائف وأماكن الترفيه إلى آخذ الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا .

وشدد المركز على التأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية وأهمها ( المحافظة على لبس الكمامة بما فيهم الأطفال في الأماكن المغلقة المزدحمة ، والمحافظة على غسل اليدين وتعقيمهم باستمرار ، وتجنب الاختلاط لتجنب عدوى فيروس كورونا .

ولفت المركز الوطني لمكافحة الامراض المواطنين إلى أنه في حالة ظهور أي أعراض عليهم أو على أطفالهم المبادرة بالذهاب إلى المراكز الصحية والمستشفيات .