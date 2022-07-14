السفارة البريطانية لدى ليبيا تُشارك السفارة الأمريكية قلقها البالغ حيال التطورات المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط

طرابلس 14 يوليو 2022 (وال)- أعلنت سفارة المملكة المتحدة لدي ليبيا؛ مشاركتها قلق السفارة الأمريكية حيال التطورات المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وضرورة حماية واحترام استقلالية وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط.

وأعادت السفارة البريطانية – في صفحتها الرسمية نشر تغريدة السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند – التي أعلن فيها متابعته بقلق بالغ التطورات المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط، التي تعتبر حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها، والتي ظلت مستقلة سياسياً وكفؤة تقنيًا تحت قيادة مصطفى صنع الله. (وال)

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