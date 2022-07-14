وزارة الشباب تتابع مشروع صيانة وتطوير مرافق غابة ابوخريص ببلدية البوانيس .

البوانيس 14 يوليو 2022 م ( وال ) – تتابع وزارة الشباب مشروع صيانة وتطوير مرافق غابة ابوالقاسم ابوخريص ببلدية البوانيس ضمن مشاريع عودة الحياة للمرافق الشبابية .
وتعد غابة “أبو خريص” بمنطقة تمنهنت ببلدية وادي البوانيس من الاماكن الهامة والمرافق السياحية والمهرجانات الشبابية وانشطة الكشافة والمرشدات
حيث تفقد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشباب رفقة مدير فرع الوزارة سبها مشروع صيانة وتأهيل غابة ابوالقاسم ابوخريص ببلدية البوانيس .
كما اطلع الوفد رفقة المفوض التنفيذي لمفوضية كشاف سبها ومسؤول الغابة على سير تنفيذ المشروع الشبابي الكشفي الهام لشباب المدينة .
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