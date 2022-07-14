أمريكا.. فيضانات تجتاح ولاية فرجينيا وفقدان 44 شخصا

فرجينيا 14 يوليو 2022 (وال) – أعلن في أمريكا اليوم الخميس، عن فقدان أربعة وأربعين شخصا على الأقل، نتيجة الفيضانات في ولاية فرجينيا، حسب ماذكرته شبكة “سي إن إن”. وغمرت الأمطار الغزيرة منذ يوم الثلاثاء الماضي المناطق السكنية، في مقاطعة بوتشانان غربي الولاية، وجرفت المنازل في عدد من المناطق، وألحقت أضرارا بالطرق والجسور في جميع […]

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