سفير أمريكا ومبعوثها الخاص لليبيا (نورلاند): نتابع يقلق بالغ التطورات المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط، التي تعتبر حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها، وظلت مستقلة سياسيا، وكفؤة تقنيا تحت قيادة (مصطفي صنع الله).
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وكالة الأنباء الليبية
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