ليبيا نيوز

سفير أمريكا ومبعوثها الخاص لليبيا (نورلاند): نتابع يقلق بالغ التطورات المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط، التي تعتبر حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها، وظلت مستقلة سياسيا، وكفؤة تقنيا تحت قيادة (مصطفي صنع الله).

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سفير أمريكا ومبعوثها الخاص لليبيا (نورلاند): نتابع يقلق بالغ التطورات المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط، التي تعتبر حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها، وظلت مستقلة سياسيا، وكفؤة تقنيا تحت قيادة (مصطفي صنع الله).  

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وكالة الأنباء الليبية

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