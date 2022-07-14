سفير أمريكا ومبعوثها الخاص لليبيا (نورلاند): نتابع يقلق بالغ التطورات المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط، التي تعتبر حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها، وظلت مستقلة سياسيا، وكفؤة تقنيا تحت قيادة (مصطفي صنع الله).