الدولار الأميركي يصل لأعلى مستوياته في 20 عاما

واشنطن 14 يوليو 2022 (وال) -ارتفع الدولار الأميركي بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه التي توقفت بالأمس، مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق في (20) عاما، وسط عمليات مكثفة لشراء العملة الأميركية كأفضل استثمار متاح.



وبحسب “وول ستريت جورنال”، عززت بيانات التضخم التاريخية في الولايات المتحدة من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بوتيرة أكبر من (75) نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل المحدد في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وارتفع مؤشر الدولار اليوم بنسبة (0.6 %) إلى مستوى (108.77) نقطة الأعلى في سبتمبر 2002، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند (108.13) نقطة، وسجل أدنى مستوى عند (108.13) نقطة.(وال واشنطن) س خ.

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