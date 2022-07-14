سريلانكا وحقبة جديدة من التغيير السياسي

كولومبو 14 يوليو 2022 (وال) -أعلنت وسائل إعلام عالمية، اليوم الخميس، أن رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا (73) عاما، قدم استقالته من منصبه في رسالة إلكترونية بعثها إلى رئيس مجلس النواب السريلانكي، بعد فترة حكم استمرت لأكثر من (15) عاما

-احتجاجات شعبية

بدأ المحتجون في سريلانكا اليوم الخميس إخلاء المقار الرسمية، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء والقصر الرئاسي، استجابة لدعوة نقابة المحامين، من أجل تسهيل انتقال سلمي للسلطة، بعد فرار الرئيس راجاباكسا خارج البلاد عقب احتجاجات شعبية. وكانت حشودا من المتظاهرين في سريلانكا، قد اقتحمت السبت الماضي، مقر رئيس البلاد غوتابايا راجابكسا، بعد اشتباكات مع الشرطة في العاصمة كولومبو، كما اندلعت مظاهرات والتي تحولت إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة أسفرت عن إصابات بين المتظاهرين.

-الفرار من البلاد

وصل رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا الذي فر من بلاده قبل أيام بعد احتجاجات شعبية، إلى سنغافورة، وسط حالة من الترقب للأوضاع الساخنة في بلاده. وقالت وكالة رويترز، إن “الرئيس غوتابايا بعث باستقالته إلى رئيس البرلمان في رسالة إلكترونية، دون ذكر المزيد من التفاصيل”. وأوضحت الخارجية السنغافورية أنه سمح للرئيس السريلانكي بدخول البلاد في زيارة خاصة، لكنه لم يطلب ولم يمنح اللجوء.

-مجلس النواب يعلن تعيين رئيسا بالإنابة

أعلن أمس رئيس مجلس النواب السريلانكي ماهيندا أبيواردانا، تعيين رانيل ويكريمسينجه رئيس الوزراء، رئيسا بالإنابة للبلاد،. وقال رئيس مجلس النواب السريلانكي، في كلمة تلفزيونية: “بسبب غيابه عن البلاد، أبلغني الرئيس راجابكسا بأنه عين رئيس الوزراء رئيسا بالإنابة وفقا لما ينص عليه الدستور”.

-تضخم وأزمات اقتصادية تشهد البلاد البالغ عدد سكانها (22) مليون نسمة، أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث وصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ (54.6%) في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى (70%) في الأشهر المقبلة، ما تسبب في تفاقم معاناة المواطنين.

-من المالديف إلى سنغافورة

هبطت في مطار ماليه، عاصمة جزر المالديف، فجر أمس الأربعاء طائرة عسكرية سريلانكية على متنها الرئيس غوتابايا راجابكسا الذي تعهد الاستقالة. وقال مسؤول في مطار ماليه لوكالة فرانس برس، إن الطائرة العسكرية وهي من طراز “أنطونوف-32” هبطت في المطار آتية من كولومبو، وعلى متنها أربعة أشخاص بينهم الرئيس وزوجته وحارس شخصي، مشيرا إلى أنه فور نزولهم من الطائرة تم اصطحابهم، بحراسة الشرطة. وقال مسؤول في سلطات الهجرة “لقد ختمت جوازات سفرهم واستقلّوا رحلة القوات الجوية الخاصة”. وبحسب مسؤولين في المطار فإن الطائرة ظلت جاثمة لأكثر من ساعة على مدرج المطار من دون أن تتمكن من الإقلاع، ثم أعلن اليوم الخميس، عن وصوله سنغافورة قادما من جزر المالديف. وكان راجاباكسا وعد بإعلان استقالته من منصبه الأربعاء، قائلا إنه يريد إتاحة حصول “انتقال سلمي للسلطة”. (وال كولومبو) س خ.

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