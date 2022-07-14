تسليم مقر مركز شرطة الكريمية داخل السوق الاستثماري بمديرية أمن الجفارة بعد صيانته وتجهيزه.

الجفارة 14 يونيو 2022 ( وال)- تم اليوم الخميس بمنطقة الكريمية تسلم المقر المخصص لمركز شرطة الكريميه وقوة الإسناد داخل السوق الاستثماري بمديرية أمن الجفارة بعد استكمال أعمال الصيانة والتجهيز من قبل قسم مشروعات المديرية ووحدة الصيانة.

وحضر مراسم التسليم مدير أمن الجفارة عميد “عبدالناصر الطيف” ومساعد مدير الأمن للشؤون الامنية ورئيس قسم البحث وبحضور وكيل ديوان بلدية السوانى وعدد من أعيان المنطقة.

وأعرب مدير الأمن عن الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء قسم المشروعات ووحدة الصيانة والأعضاء التابعين لهم على المجهودات التي بذلوها لاتمام عمليات الصيانة والتجهيز لهذا المقر.

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