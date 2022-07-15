الرئيس الإيطالي ( سيرجو ماتاريلا ) يرفض الاستقالة التي قدّمها، الخميس، رئيس الوزراء ماريو دراغي .

روما 15 يوليو 2022 (وال)- رفض الرئيس الإيطالي ” سيرجو ماتاريلا ” الاستقالة التي قدّمها، الخميس، رئيس الوزراء ماريو دراغي .

وأعلنت الرئاسة الإيطالية أن ماتاريلا “لم يقبل الاستقالة، ودعا رئيس الوزراء إلى المثول أمام البرلمان (…) بغية إجراء تقييم للوضع” الناجم عن مقاطعة حركة “خمس نجوم” المنضوية في الائتلاف الحاكم جلسة تصويت على الثقة بالحكومة في مجلس الشيوخ.

وكان ماريو دراغي قال خلال جلسة للحكومة: “أود أن أعلن أنني سأقدم استقالتي إلى الرئيس و أن الشروط اللازمة لاستمرار الائتلاف الحكومي “لم تعد قائمة”.

وال..