وزراء دفاع أمريكا وإيطاليا يبحثان في واشنطن تطورات الأوضاع في ليبيا

واشنطن 15 يوليو 2022 (وال)- أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإيطالي لورنزو جويريني” أمس الخميس في واشنطن، اجتماعًا تناول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وناقش الجانبان خلال اللقاء التعاون الصناعي الدفاعي، وإسهامات إيطاليا الواسعة في الأمن الدولي، بما في ذلك كوسوفو وليبيا ورومانيا والنيجر وجيبوتي ولبنان، والعديد من المواقع الأخرى في أوروبا وأفريقيا وفقا لبيان نشره البنتاغون.

كما بحثا القضايا المهمة التي تؤثر على منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول كيفية قيام الولايات المتحدة وإيطاليا بزيادة أنشطة التعاون الدفاعي في أفريقيا. (وال)

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