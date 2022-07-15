ليبيا نيوز

السفارة الإيطالية تُرحّب بالإعلان عن رفع القوة القاهرة واستئناف إنتاج وتصدير النفط

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 15 يوليو 2022 (وال)- رحبت سفارة إيطاليا لدى ليبيا، بالإعلان عن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا ورفع القوة القاهرة في جميع الموانئ.
وأعربت السفارة – في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها على “تويتر” – عن أملها أن يسهم هذا التطور في التغلب على الخلافات والانقسامات بما في ذلك الخلاف على الحكومة والتحسين العاجل للخدمات الأساسية للسكان؛ وتجديد الحوار السياسي الليبي الليبي حول خريطة طريق توافقية للانتخابات بدعم من الأمم المتحدة.
ودعت السفارة جميع الأطراف إلى العمل البناء باتجاه تحقيق هذه الأهداف ومعالجة الخلافات بالطرق السلمية من خلال الآليات العدلية والحوار. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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