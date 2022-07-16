50 ألفًا فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى المبارك .

القدس 15 يوليو2022 (وال) – أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات وقيود فرضتها قوات الاحتلال الصهيونلي في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينة وفا عن دائرة الأوقاف الإسلامية، قولها بأن 50 ألف مصلٍّ من الضفة بما فيها القدس المحتلة، وداخل اراضي العام 48، أدوا صلاة الجمعة في ساحات المسجد الأقصى.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال الصهيوني انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية، ومنعت دخول آلاف المواطنين من الضفة إلى القدس لأداء صلاة الجمعة.

وأشارت الوكالة إلى أن الآلاف من عناصر قوات الاحتلال نشرت في شوارع مدينة القدس، وأقامت حواجز على المفترقات وأغلقت طرقًا وشوارع رئيسية في المدينة من بينها طريق جبل الزيتون “الطور”، ما تسبب بشلل شبه كامل للحياة المقدسية، كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عند مفرق واد الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.