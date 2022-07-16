الرئيس الصيني يقوم بزيارة غير مسبوقة منذ 2014 إلى اقليمي تقطنه مجموعات مسلمة .

بكين 15 يوليو 2022 م (وال) ـــــ قام الرئيس الصيني”شي جينبينغ”، بزيارة الى إقليم شينجيانغ في شمال غربي البلاد، في سابقة منذ عام 2014 في هذه المنطقة التي لطالما شهدت هجمات على مواقع تتهم بأنها مواقع ارهابية ، وتقطنها أقلية الــ “أويغور” ، ومجموعات إثنية مسلمة محلية أخرى في “مخيمات إعادة تأهيل” .

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن الرئيس ، رحب اشاد بالتقدم الاجتماعي الاقتصادي المحرز في المنطقة أثناء زيارة سرية بدأت الثلاثاء في أورومتشي، عاصمة الإقليم ، وهي أول زيارة للرئيس إلى هذه المنطقة منذ عام 2014، عندما وقع هجوم في اليوم الأخير من زيارته لها .

وأوضحت الوكالة الصينية ان الرئيس “شي جينبينغ” أشاد خلال زيارته للمنطقة

في “شيهيزي” الواقعة في الشمال ، أشاد بعمل شركة شينجيانغ للإنتاج والبناء التي فرضت أمريكا عليها عقوبات للاشتباه بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان .

واعتبر شي أن هذه المنظمة الاقتصادية القريبة من المؤسسة العسكرية النافذة والمكلفة خصوصاً التطوير الزراعي وتأمين الحدود، أحرزت «تقدماً كبيراً» في مجال الإصلاحات والتنمية .

وخلال زيارة نادرة إلى الصين في مايو الماضي ، طالبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة “ميشيل باشليه”، الصين بضرورة تجنب اتخاذ “تدابير تعسفية” في شينجيانغ .

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