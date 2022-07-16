سفارة امريكا في ليبيا تعلن تدريب 81 خبيرا في علم الآثار لمنع تهريب التراث الليبي.

طرابلس 15 يوليو 2022م ( وال )- أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن تدريب 81 خبيرًا في علم الآثار الليبي على توثيق التراث والمواقع الثقافية لمنع تهريب التراث الليبي من قبل الجماعات الإجرامية أو الإرهابية.

وأشارت السفارة، في منشور لها عبر ” فيسبوك ” إلى أن المشروع تنفذه مؤسسة ليبيا للتنمية المستدامة ويموله صندوق السفراء الأمريكيين للمحافظة على التراث الثقافي (AFCP).

ووفقا لمنشور السفارة، فإن السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند شارك بشكل افتراضي في حفل التخرج، وشكر المشاركين على وصولهم إلى هذه المرحلة من المشروع، وشجعهم على مواصلة عملهم للحفاظ على التراث الليبي.

…( وال )…