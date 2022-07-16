مصر تسحب قواتها لحفظ السلام من مالي.

باماكو 15 يوليو 2022 (وال)- أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي انسحاب قوات حفظ السلام المصرية من مالي بحلول منتصف أغسطس ، مشيرة إلى هجمات دامية تعرض لها جنود حفظ السلام هناك.

ووفقا لمسؤولين بالأمم المتحدة ، قتل سبعة جنود مصريين من حفظ السلام في مالي حتى الآن خلال العام الجاري.

وأكد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي ” أوليفير سالغادو ” اليوم الجمعة ، تعليق مصر أنشطتها في مالي ، قائلا “نؤكد أن مصر من خلال بعثتها الدائمة في الأمم المتحدة في نيويورك أعربت عن قلقها في بداية هذا الأسبوع من زيادة الهجمات ضد قواتها لحفظ السلام التي ترافق القوافل التي تمد قواعدنا في وسط وشمال مالي… هذه الهجمات أسفرت عن مقتل سبعة جنود مصريين منذ بدء العام.. أبلغنا أنه نتيجة لذلك، ستعلق الفرقة المصرية أنشطتها مؤقتا داخل مينوسما بدءا من 15 أغسطس”.

وتسهم مصر حاليا بنحو 1030 جنديا و24 ضابطا في بعثة الأمم المتحدة في مالي، حيث تكافح البلا لاحتواء تمرد منذ 2012.

..(وال)..