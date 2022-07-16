رئيس مجلس النواب يلتقي إدارة ورابطة مشجعي نادي الانتصار وعدد من شباب منطقة الفايدية.

القبة 16 يوليو 2022 م ( وال ) – التقى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة إدارة ورابطة مشجعي نادي ” الانتصار ” وعدد من شباب منطقة الفايدية ،

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب” عبدالله بليحق ”فقد عبر حاضرون عن دعمهم لمجلس النواب وإدانتهم للاعتداء الذي تعرض له مقر المجلس في مدينة طبرق،

كما تناول اللقاء عدد من القضايا المتعلقة بنادي الانتصار ، وفي ختام اللقاء قدمت إدارة ورابطة مشجعي النادي درع وشهادة شكر وتقدير لرئيس مجلس النواب تقديراً لمجهودات الوطنية .

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