المركز الوطني للارصاد الجوية يصدر نشرة حول الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم السبت .
طرابلس 16 يوليو 2022 (وال)- ملخص عام: تبقى الأجواء معتدلة من حيث درجات الحرارة على اغلب مناطق ليبيا.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة– الجبل الغربي :-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الاثنين على بعض المناطق.
** الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة وتكون نشطة يوم الغد على معظم المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-33)مْ.
** الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-40)مْ.
الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب..
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-39)مْ.
وال..
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