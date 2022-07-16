المركز الوطني للارصاد الجوية يصدر نشرة حول الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم السبت .

طرابلس 16 يوليو 2022 (وال)- ملخص عام: تبقى الأجواء معتدلة من حيث درجات الحرارة على اغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة– الجبل الغربي :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الاثنين على بعض المناطق.

** الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة وتكون نشطة يوم الغد على معظم المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-33)مْ.

** الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-40)مْ.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب..

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-39)مْ.

وال..