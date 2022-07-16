قمة جدة للأمن والتنمية تختتم أعمالها

جدة 16 يوليو 2022 (وال) – اختتمت مساء اليوم السبت؛ قمة جدة للأمن والتنمية أعمالها بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي ترأس القمة، في كلمة ختامية إن “القمة عكست عُمقَ العلاقات المتينة التي تربط دولنا بعضها ببعض، وبالولايات المتحدة الأمريكية”.

وأشار إلى أن القمة “شهدت حرصا على مُواصلة التقدم والتعاون، فيما يُعزز مسيرة عملنا المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، في جميع المجالات”. (وال)

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