رئيسة البرلمان الاوروبي : نحن بحاجة لاستقرار سياسي في إيطاليا .

بروكسل يوليو 2022 ( وال )- شددت رئيسة البرلمان الأوروبي ” روبرتا ميتسولا ” على الحاجة إلى الاستقرار السياسي في الدول الأعضاء بالتكتل الموحد ، وذلك في معرض تعليقها على أزمة الحكم في إيطاليا .

ونوهت رئيسة الجهاز التشريعي الأوروبي في تصريح صحفي امس بأنه مع اندلاع الحرب في القارة ، وارتفاع تكلفة المعيشة وانتعاش ما بعد جائحة كوفيد-19 في مرحلته الأولية ، نحن بحاجة إلى الاستقرار السياسي في أوروبا ، وإيطاليا دولة عضو مهمة ومؤسسة” للاتحاد الاوروبي.

وأضافت ” ميتسولا ” أن إيطاليا بحاجة إلى الحفاظ على دورها القيادي داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في هذه الأوقات الصعبة”.

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