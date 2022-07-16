ليبيا نيوز

رئيسة البرلمان الاوروبي : نحن بحاجة لاستقرار سياسي في إيطاليا .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  بروكسل يوليو 2022 ( وال )- شددت رئيسة البرلمان الأوروبي ” روبرتا ميتسولا ” على الحاجة إلى الاستقرار السياسي في الدول الأعضاء بالتكتل الموحد ، وذلك في معرض تعليقها على أزمة الحكم في إيطاليا  .

   ونوهت رئيسة الجهاز التشريعي الأوروبي في تصريح صحفي امس بأنه مع اندلاع الحرب في القارة ، وارتفاع تكلفة المعيشة وانتعاش ما بعد جائحة كوفيد-19 في مرحلته الأولية ، نحن بحاجة إلى الاستقرار السياسي في أوروبا ، وإيطاليا دولة عضو مهمة ومؤسسة” للاتحاد الاوروبي.

   وأضافت ” ميتسولا ” أن إيطاليا بحاجة إلى الحفاظ على دورها القيادي داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في هذه الأوقات الصعبة”.

   …( وال )…

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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