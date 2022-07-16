الطيران الحربي الصهيوني يشن غارات على مواقع فلسطينية بقطاع غزة

غزة 16 يوليو 2022 (وال) – شنت طائرات حربية صهيونية ، فجر اليوم السبت، غارتين احدها على موقع بمنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، وآخر في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأوقالت وكالة الانباء الفلسطينية وفا بأن طائرات الاحتلال قصفت بعشرة صواريخ موقعا في محيط منتجع سياحي بمنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره كلياً واشتعال النيران فيه وتصاعد ألسنة اللهب من المكان، وإلحاق أضرار بممتلكات االفلسطينيين المجاورة.

وأضافت ان طائرات الاحتلال قصفت بصاروخين موقعاً آخر، غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى تدميره ووقوع أضرار بمنازل الفلسطينيين القريبة منه.